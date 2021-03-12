「鳳梨阿嬤」紅色機車停，被發現停在大富地區1處公墓附近。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮瑞穗鄉富興社是全臺最大的土鳳梨產地，社區發展協會總幹事楊清茂的高齡88歲母親，10日騎車外出後至今未歸，由於社區與阿嬤相當熟悉，得知阿嬤失蹤後，全村也著急總動員找尋「鳳梨阿嬤」，並將阿嬤照片PO在地方各大社群臉書，盼盡快找尋下落。

警方說，富興村社區發展協會總幹事楊清茂的88歲母親「吳阿陰」，患有失智症，10日午後騎1輛紅色摩托車外出就失去音訊，家屬見阿嬤遲未返家，當日心急找人，隨後在大富地區1處公墓附近尋獲摩托車，但阿嬤已不見蹤影，由於鳳梨阿嬤有輕微失智症狀，家屬非常著急。

警方根據家屬提供資料，「吳阿陰」身高約150公分，失蹤時身穿藍色外套，失蹤已3天，目前動員全村一起找，加上警義消等40多人，地毯式搜尋大農大富平地森林園區，以及大興、大富社區與周邊山區，也出動空拍機俯瞰縱谷調查，希希望望能盡早找回失蹤阿嬤。

阿嬤孫子楊泰昌也在臉書公開照片，尋求網友及民眾能同步協尋，目前已有數百人轉載，並分享至花蓮各大臉書社團、通訊軟體群組。獲知下落，可撥打0933-995434電話聯繫家屬。

花蓮縣瑞穗鄉富興社區是目前國內土鳳梨產量最大社區，面積約250公頃，高達7成栽種土鳳梨，農戶感情好，希望能盡快找尋到「鳳梨阿嬤」下落。

(中時 )