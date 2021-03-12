苗栗市玉清路1家寵物店於3月7日晚間歇業時段，遭歹徒破壞廁所鐵窗入內，竊取現金約6萬元，經苗栗警察分局組成專案小組，比對分析出郭姓慣竊涉有重嫌，報請苗栗地檢署檢察官指揮後，於11日持地檢署核發的拘票，至台南拘捕郭嫌到案，詢後依加重竊盜罪移送，並以郭嫌有再犯之虞且居無定所，將建請檢察官實施預防性羈押。

愛寵物成痴的慣竊，從窗戶小洞內潛入寵物店偷6萬元遭逮。(戴志揚翻攝)

「Kitty貓」成鐵證，慣竊鑽窗潛寵物店偷6萬因牠露餡。(戴志揚翻攝)

警方調查，郭姓犯嫌生性狡猾，行竊時多設斷點企圖逃避警方查緝，且到案時堅不認罪，警方提示相關證據後逐一戳破謊言，終於認罪。其中郭嫌本身對於豢養寵物有興趣，行竊時本欲竊取2包寵物飼料，但心急留於現場未取走，而且包括自己使用的手機也用時下流行的「KITTY貓」背殼，喜愛寵物的興趣表露無遺，「KITTY貓」的手機背殼意外地也成為郭嫌無法辯駁的鐵證，供稱即便缺錢花用，家裡也是要養寵物，讓承辦員警莞爾。

苗栗縣警察局局長周煥興上任對於民眾切身之痛的住宅竊盜極為重視，鼓勵所屬單位同仁以同理心積極受理及偵辦，務必讓民眾住在苗栗感到安心。苗栗警察分局自今年1月份迄今，共受理9件侵入性住宅竊案，均全數偵破，並且與苗栗地檢署充分配合，聲押獲准4人，包括日前偵破4人組竊盜集團的鄧姓主嫌，將相關慣竊與社區隔離，有效降低住宅竊盜案件發生，安定民心。

苗栗警察分局提醒，住家易遭攀爬侵入處，建議加裝實心或方形欄柱的鐵窗，避免歹徒輕易破壞入內行竊，警方也有提供「治安風水師」住家安全檢測服務，左右鄰居也要發揮守望相助精神，讓宵小無機可趁，發現可疑人、事、物，請立即與警方聯絡，共同打擊不法，以有效淨化轄內治安。

(中時新聞網)