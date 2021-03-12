盛餘董事會決議 擬分派0.5元現金股利 15:002021/03/12 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 盛餘（2029）董事會決議，擬每股配發0.5元現金股利，且將於6月11日召開股東常會。 士電去年EPS 2.93元 董事會決議發1.6元現金股利 申豐擬配息10元 破紀錄 (工商 ) #盛餘 #元現金股利 #配發 #將於 #日召開股東常會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中美晶群聯價量齊揚 認購甜 04:102021/03/12 證券．權證 光耀去年獲利翻揚 每股盈餘2.71元 寫6年高點 16:492021/03/12 財經 宏正去年營收年減4.23％ 估Q2營運回穩 12:532021/03/12 財經 《電子零件》私募案引聯想 兆利：備案而已、尚無聯盟對象 09:272021/03/12 財經 緯軟殺進陸電動車市 後市俏 04:102021/03/12 證券．權證 《電腦設備》廣積去年EPS 0.74元 擬超額配息1.8元 12:172021/03/12 財經 麗豐 2020賺進一股本 04:102021/03/12 證券．權證 漢來美食去年獲利、EPS創高 04:102021/03/12 證券．權證 《金融股》兆豐銀主辦矽格5年期公司債保證聯貸案 09:272021/03/12 財經 《半導體》今年成長續看俏 同欣電穩揚 11:432021/03/12 財經 台積電ADR勁揚 法人：台股短線反彈格局成形 09:272021/03/12 財經 財經熱門新聞 快刪！10款APP被爆遭植入木馬 銀行帳戶恐被盜用 - 財經 拜登凶狠勝川普 打擊華為5G再亮大殺招 - 財經 - 中央社 中鋼4月盤價 挑戰十連漲 - 財經要聞 - 工商時報 高通掰了？傳蘋果自研5G數據機晶片 台積電又吃大單 - 財經 房地合一稅2.0 政院拍板 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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