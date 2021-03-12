根據IDC最新報告中統計2020年台灣PC（包含桌上型/筆記型電腦/工作站）全年出貨量為244萬台，出貨較2019年成長4%，維持第二年正成長。其中因疫情帶動遠距教學與在家工作的個人運算裝置採購需求，商用筆記型電腦達15.4%，家用筆記型電腦同樣也顯示4.9%的年成長。展望2021年，受供應鏈缺貨影響，台灣PC市場出貨 對年將由正轉負，下滑2.9%。

IDC市場分析師劉伊菡表示：「在新冠疫情尚未得到有效控制的情況下，PC市場的需求始終居高不下，其中筆記型電腦因方便移動與攜帶，加上逐漸提升的效能，不論在商用或是家用市場，取代桌上型電腦效應明顯開始發酵。2020筆記型電腦出貨佔總體PC市場比重再創新高來到48.8%，且預計將在2021年度佔比超過50%，與桌上型電腦呈現黃金交叉。」

由於專案挹注與遠距辦公模式逐漸興起，IDC預估2021年第一季商用筆記型電腦可維持2%正成長，但整體PC市場無法超越2020年同期表現，將下滑4.1%。展望2021，隨著全球零組件仍處於供不應求之態勢，上半年出貨量仍將持續受到供應鏈缺貨影響，其中又以筆記型電腦需求缺口最大，IDC預估2021台灣PC市場年對年將由正轉負下滑2.9%。

台灣電腦顯示器（Monitor）2020年第四季市場總量為34.6萬台，與去年同期相較成長9.2%。除遠距工作的設備需求採購力道仍在，上游面板原物料缺貨的影響之下，通路出現提前備貨動作，帶動整體出貨量比原先預估高出一成。2020年全年出貨量則達第四年正成長，年成長率達5%。

IDC市場分析師劉伊菡表示：「IDC預估2021第一季台灣顯示器年成長率將達8.3%，除了填補部分第四季的需求缺口，隨著面板成本持續攀升，今年大部分的品牌廠商將陸續調漲價格以維持獲利，因此預期2021上半年通路將持續出現提前備貨的市場動能。預期台灣顯示器2021年出貨量無法維持去年的疫情效益，年成長率將下跌3.3%。」

平板電腦方面，2020年第四季台灣年對年減少10.4%至28萬台，統計2020全年出貨量為97萬台，年對年下跌幅度為3.6%。值得關注的是，商用市場2020年逆勢成長106.4%達26萬台，消費市場則因上半年疫情影響，一般消費性支出的意願不高而持續下跌。IDC助理分析師江靖婷表示：「商用平板由於疫情增加了許多遠距辦公與學習的需求，雖然台灣在家上班上課的比例不高，但仍有部分公司及學校提前部署，同時為了未來智慧辦公及智慧校園的需求做準備， 因此在2020年展現強勁的需求。」

預期2021年商用平板市場的熱潮將有所趨緩，且其中教育市場以傾向選擇筆電也使得平板需求逐漸降低；消費市場方面仍將維持下跌的的趨勢，預期2021年整體台灣平板市場將下跌9.9%至87萬台。

IDC研究副總監嚴蘭欣認為：「2020一整年，因為在家工作與遠距教學的需求，針對電腦相關設備的換機抑或是新需求不僅遍佈全球，也為本已成長趨緩的台灣個人運算裝置市場注入了數波動能。台灣PC市場更由原本預期的全年負成長逐步提升為正成長。2021年台灣PC市場的表現相較全球保守，受到相關料件尚未能全面滿足市場及疫情未終結前，台灣市場仍將受全球供應鏈與經濟表現影響與左右。」

(時報資訊)