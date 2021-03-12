全球半導體產能面臨大缺貨，神盾(6462)董事長羅森洲表示，目前終端需求沒有問題，主要還是在產能，神盾今年主要就是要看大面積光學指紋辨識晶片的發展，另外，下半年還有數個和指紋無關的新產品。

談到今年發展，羅森洲表示，一路從電容、光學發展，都會面對競爭，現在就要看大面積光學指紋辨識晶片，今年下半年還有幾個和指紋無關的新產品、是其他sensor，AI相關也會落在下半年，他進一步說，「今年應該是滿有意思的一年」，以往神盾只有指紋產品，今年下半年還有非指紋新品可以期待，但營收貢獻幅度還抓不準。

羅森洲也談到，飛時測距(ToF)也會是神盾後續著重的，他認為，「這個行業很簡單、新產品要看誰在用，當蘋果採用，則接著大家都會跟」，以蘋果來說，從兩年前的ipad Pro、去年的iphone 12 max，預計今年全產品線都會有ToF，接下來要觀察Android陣容是否會大舉跟進，只要可以抓住第一波商機就會很有利。

目前3D感測主要以結構光和TOF兩大技術為主，兩種感測技術從原理的不同決定下游應用，3D感測未來的主要成長動能看好來自於手機、汽車領域，手機產業以結構光和TOF方案為主，汽車產業則以TOF鏡頭為主。

半導體產能緊張，羅森洲表示，現在已經都在談明年的量，神盾目前沒有double-booking(重複下單)，但確實又不敢不備，另外，目前和晶圓廠價格也都還在談，有部分三星去年就已經漲，現在8吋、12吋晶圓甚至封測產能都很緊張，台積電(2330)也希望神盾可以將部份產能轉到三星，目前終端需求沒有問題，主要還是在產能。

在AI、汽車領域上，羅森洲表示，神盾以前就有在做汽車sensor，但汽車產品毛利率高、量少，相較於手機訂單來得快又猛，只是上去很快下去也很快。

(時報資訊)