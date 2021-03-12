在丹麥與挪威暫停施打阿斯特捷利康（AstraZeneca,AZ）研發的新冠肺炎疫苖後，加拿大政府周四發布聲明向人民保證AZ疫苗的安全性。此前有報告指出，部分注射AZ疫苖的民眾出現血栓病症。

加拿大衛生部發布聲明表示，已經獲知在歐洲接種AZ新冠疫苗後出現不良反應的報告，但該主管機關要向加拿大人保證，此款疫苗的好處仍然超過其存在的風險。

加拿大衛生部表示，目前沒有跡象顯示AZ疫苗引發這些事件。到目前為止，加拿大衛生部或加拿大公共衛生局都未曾接獲任何與AZ疫苗相關的不良反應報告。

加拿大上周收到在印度血清研究所（Serum Institute of India）製造的50萬劑AZ新冠疫苗，並預計到5月將再取得150萬劑。

加拿大聯邦政府總計已經訂購2000萬劑AZ疫苖，並將透過COVAX計畫收到190萬劑。

雖然加拿大訂購的人均疫苖數量超出世界上所有國家，但由於輝瑞與莫德納的疫苖配送暫時中斷，導致其初期的接種速度已經放緩。

(時報資訊)