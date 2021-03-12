金門植樹採用海岸造林利器「水源寶育盆」，並提前在1月栽植增加存活率。（李金生攝）

楊鎮浯特別感謝和泰汽車TOYOTA「一車一樹計畫」支持離島造林運動。（李金生攝）

金防部官兵長年支援造林及颱風救災，是綠化金門的主力。（李金生攝）

來！阿姨教妳挖土種樹。薪火相傳為「綠化金門」盡一分心力。（李金生攝）

楊鎮浯縣長（中）、林務所長鐘立偉（右）代表與民間企業、NGO組織簽訂造林協議書。（李金生攝）

金門今年植樹節系列活動，首度與民間企業、NGO組織及社區合作，並採用海岸造林利器「水源寶育盆」，提前在1月栽植增加存活率，預定全年擴大造林12公頃2萬4200株，期待為有「海上公園」之譽的海島迎來盎然綠意，揮別去年遭遇50年來最嚴重乾旱的陰霾。

楊鎮浯縣長在今天「植樹節」帶領軍民單位、何浦國小師生和社區居民共400人，在金沙鎮斗門種下應景的林木1225株，包括豆梨、黃連木、榕樹、黃黃槿、樟樹和龍眼樹。

楊鎮浯特別感謝和泰汽車TOYOTA「一車一樹計畫」支持離島造林運動，搭配慈心有機農業發展基金會開發的「水源寶育盆」及10多年來在台灣各海岸的造林累積經驗，解決金門海岸造林最棘手的水分灌溉及風砂掩蓋問題外，也肯定斗門社區12位鄉親提供私有地用於綠美化，延續斗門百年來栽植「風頭樹」抵擋飛沙走石，照護鄉里的先人遺風和精神，讓人十分感佩。

楊鎮浯也指出，去年金門遭遇50年來最嚴重乾旱，包括自來水廠提供再生水作為林區澆灌水源、環保局自製廚餘堆肥、林務所疫病木燃燒轉化生物碳改善土壤，以及農試所配合社區林業提供果樹苗，乃至於金防部長年支援造林及颱風救災，各單位資源整合為一、團結合作，正是讓金門共好的關鍵。

縣林務所長鐘立偉說明，極端氣候帶來環境變遷，離島烈日、強風、少雨和貧瘠土壤，讓造林相對更加困難，今年首度與慈心有機農業發展基金會合作，導入水寶盆及海岸造林新觀念，將於翟山、歐厝、安東、多年、嚨口、瓊林、蓮庵里、斗門等處設置1萬4000個水寶盆，種下2萬4200棵苗木、面積廣達12公頃，自今年1月迄今已造林50％，苗木持續健康成長，但每筆造林地至少需要3年的時間撫育管理，後續仍需要林務所與其他單位同心協力，才能完成預期目標。

(中時 )