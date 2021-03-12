新北市一位擔任外送員的江姓女子，與陳姓男子結婚5年多，但陳男近期卻屢次發現江女與洪姓同事有不正常男女關係，去年9月間洪男曾多次親吻、摟抱江女，2人甚至一同出入蘆洲區某賓館，陳男不滿遭戴綠帽，憤而向2人求償80萬元。新北地院近日判決江女、洪男賠償16萬元，全案可上訴。

判決書指，江女在Foodpanda擔任外送員，陳男發現妻子去年9月間曾在新莊區火鍋店與洪男接吻，2人也曾在騎樓互相摟抱，洪男甚至與妻子一同踏入商務旅館，陳男認為2人有發生關係，造成他精神痛苦，怒向法院求償。

法院審理時，洪男和江女皆坦言有一同進出商旅，但否認有在裡面待了2個多小時；洪男表示，進出賓館是因為表弟要來看煙火跨年，才與江女進出旅館詢問房情、價錢，只在裡面待了10至20分鐘就出來了，而江女則表示，2人在火鍋店前沒有接吻，只是角度問題，自己有躲開洪男，2人沒有談戀愛，且自己也會跟其他同事擁抱，洪男是因為得知自己到精神科就醫，心情不好，才會跑來找自己。

法院認為，陳男蒐證的影片雖無拍到江女與洪男接吻畫面，但江女對洪男親吻的舉動沒有閃躲，還面帶微笑，另外2人互相擁抱的蒐證影片顯示，江女單獨伸手擁抱洪男時間長達29秒，與一般安慰的擁抱不同，認定陳男2次侵權行為求償有據，不過江女與洪男踏進旅館的影片，無法證明停留時間長短，難認2人有逾越已婚男女分際行為，依據江女與洪男身份地位、經濟能力，判處賠償16萬元。

(中時 )