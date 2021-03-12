台南市長黃偉哲(左一)12日上午至山上區公兒二公園視察，分送小朋友小禮物。(劉秀芬攝)

台南市山上區公所斥資500萬元改造「公兒二公園」，完工後的公園不僅有小朋友喜愛的遊戲場、戲沙池，也有為長輩打造的多項體健設施。(劉秀芬攝)

台南市山上區公所斥資500萬元改造「公兒二公園」，完工後的公園不僅有小朋友喜愛的遊戲場、戲沙池，也有為長輩打造的多項體健設施、休憩涼亭，台南市長黃偉哲12日上午前往視察，並分送小禮物給到場遊戲的幼兒園小朋友，小朋友興奮的與市長叔叔打招呼、拍照留念。

黃偉哲說，不管是道路建設、水土保持，還是公園綠美化，市政府在山上的建設只會更多不會更少，山上最近有很多的發展，不管是綠能還是水土保持工作，市府都會盡心盡力來做，帶動地方發展，可以看到附近房子也一直在蓋。

公兒二公園面積0.21公頃，周邊有住宅、國小、國中及衛生所及分駐所等行政機關，是山上區唯一的休閒公園。市府2年來陸續改善園內人行步道、排水設施、無障礙廁所、兒童戲沙池、休閒座椅、遊樂區安全地墊、多功能體健設施及園內環境植栽綠美化。

山上區公所表示，除了改善公園設施，市府還投入1181萬元，在山上國小周圍打造約250公尺兼具美觀與安全的通學步道；山上工業區南140-1區道拓寬工程也有效改善山上工業區整體環境及交通便利性，除提供民眾更舒適便利交通，也帶動地方房價。

山上區長余基吉表示，在觀光方面，山上水道博物館開幕及新闢山博行假日公車路線後，公所持續辦理產業文化活動、青農市集、社區導覽、社區深度文化之旅等，串連鄰近觀光旅遊景點，增加觀光產值。

配合台南科學園區發展帶來的通勤、住宿需求，市府未來更將規畫「山上工業區直達南科西拉雅大道新闢道路」，達到串聯西拉雅大道，建構南科園區及山上工業區之快捷路網，擴大南科生活圈範圍。

(中時 )