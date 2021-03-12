強抓20歲女施鬼剃頭酷刑，警逮竹聯風麒會9嫌。

23歲陳姓男子，自稱是竹聯幫神武堂風麒會「執行長」，在新北、桃園大肆吸收中輟生，涉及多起街頭鬧事、暴力討債，日前藉口朋友被分手，感情受創，將對方前女友抓至據點恐嚇，甚至用剪刀將對方剪成「鬼剃頭」造型，恐嚇交出10萬分手費，北市刑大經循線追查，逮捕陳在內的9名犯嫌。
北市刑大偵二隊指出，陳嫌吸收大批青少年成立堂口，陳還覺得會長不夠威風，要大家叫他「執行長」，陸續涉及多起鬥毆及討債案件。
日前陳男獲知朋友剛與女友分手，未經對方同意，就將20歲女子強行押至文山區偏僻空地，表示友人很難過，覺得女方在欺騙感情，根本只想花他的錢，接著細數吃飯、住宿、買禮物等花費，要女方拿10萬出來解決。
陳嫌及手下最後更用剪刀，將女子的頭髮剪成「鬼剃頭」，另毆打、腳踹被害人，讓對方恐懼大哭才放其離去。
該會幫眾另向20歲王姓男子強借3000元，嗆聲「不借就拿刀捅你！」王拒絕後，幫眾當街持斧頭、刀械追砍王男，造成被害人腹部及四肢中刀，住院多時才痊癒。
偵二隊經連月蒐查，日前兵分多路逮捕陳在內的9名犯嫌，其中有3人還是未成年，另查扣球棒、摺疊刀等證物，全案警訊後，依組織犯罪、恐嚇取財、殺人未遂等罪送辦。
(中時 )
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