南台灣房市熱，但，這2年的交易結構出現變化，2年來，台南大樓和華廈成交躍升，高雄則是透天走強，住商不動產企畫研究室經理徐佳馨12日表示，面對新的打房政策，未來的成交量可能萎縮，價格則是區間整理。

徐佳馨指出，根據住商機構和僑馥建築經理公司合作，彙整2019年和2020年實價登錄的資料後發現，台南2020年的成交比重，華廈占比約19.08％，年增2.77％，比例最多，住宅大樓占比約28.25％，占比最高，也比2019年增加1.39％。

她說，讓人意外的是，台南原本最受歡迎的透天厝，2020年的佔比只剩42.38％，年增達5.09％。

而高雄的交易比重，雖然仍以住宅大樓為主，占比約57.51％，年增0.70％，但，在透天厝的交易比重，反而從2019年的占比23.12％，增加了0.92％，達24.04％。

住商機構高屏澎東區協理林祺博指出，台南交易熱度持續，成為近兩年最亮的區域，但也因為價格飆漲，主流的透天產品，反而出現惜售，讓買盤轉往電梯住宅大樓，而高雄由於土地整合話題，加上近年話題不多，反而讓需要透天的民眾，有機會可以買到好房。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡認為，由於價格出現全面性的上漲，也讓過去千萬元以下低總價產品，紛紛升級，影響到成交占比，而高總價產品因轉手不易，成為市場燙手山芋。

郎美囡表示，在產品總價類型上，台南公寓價格漲幅達43.52％，傲視六都，高雄也有29.14％的漲幅，僅次於台南和台中，大樓漲幅部分，2年來的台南漲約3.74％，高雄漲約5.39％，表現不俗。

而華廈部分，台南漲達7.28％，高雄上揚約6.69％，至於透天漲幅，台南達14.71％，高雄達9.13％，頗為驚人。

(工商 )