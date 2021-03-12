高雄34歲的莊姓女子遭遇詐騙，對方假冒電信語音系統提醒積欠電話費，並指稱其身分遭到冒用，需監管帳戶及家中所有值錢物品，莊女聽聞後將自身的5張提款卡及家中的21件金飾交給車手，事後驚覺被騙，報警尋求協助，警方事後調帶追人，逮到2名車手，並將他們移送法辦。

據了解，莊女先前在家中接獲詐騙電話，對方佯稱自己是中華電信人員，謊騙莊女積欠電話費，但莊女向對方明確表示自己都有按時繳納電信費用，此時，詐騙集團人員卻立刻變更說法，表示莊女的身分遭到詐騙、冒用，已經涉及刑案，需監管帳戶及家中所有值錢物品。

為了博取莊女信任，詐騙人員除了向莊女核對相關基本資料，並告知莊女若有疑問可回撥按「9」轉接，由服務人員協助查詢處理，甚至還要莊女直接在電話上頭按下110查證，由於沒有掛掉電話，轉接根本不是真正的110。

在假警官以各種名目誆騙莊女因為涉及刑案，需配合檢警機關調查，後續又轉接假專案人員稱需監管帳戶，誘騙莊女說出提款密碼並相約在指定地點交付金融卡及值錢物品，莊女不疑有他，依歹徒指示完成交付，事後驚覺遭人詐騙，立即到派出所求助報案。

警方接獲報案後，立即組成專案小組，透過監視器畫面比對分析後，將曾姓及林姓2名嫌疑人追緝到案，警方調查後發現，嫌犯不法騙取莊女的5張提款卡及家中的21件金飾，其中2張提款卡已經遭歹徒提領共3萬多元現金，莊女共計損失10多萬元，警方將2嫌依詐欺罪嫌移送法辦，並持續將向上溯源，查緝幕後犯罪集團。

高市警三民一分局呼籲，接到可疑語音要求回撥的詐騙電話時，應秉持「一聽二掛三查證」的方式處理，如有要求監管帳戶等相關的任何疑問，一定要打165或110詢問，以免上當受騙造成財產的損失。

(中時 )