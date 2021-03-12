吳姓男子是某大學牙醫系畢業，2013年畢業後尚未取得合格牙醫師資格，在郭姓牙醫師診所旗下2間牙醫診所工作，從事洗牙、拔牙、補牙、根管治療等，郭男還借用2名其他牙醫師名義申報健保給付，遭到檢舉才東窗事發，檢方偵查後，給予緩起訴處分。

檢方調查，吳男在2014年1月至2017年1月期間，在郭姓牙醫師位於板橋的牙醫診所任職，明明沒有牙醫資格，卻幫人看病，還由助理填寫不實資料表，並用郭姓牙醫師名義申報醫療給付。

2017年2月起，郭叫吳到位於桃園楊梅的牙醫診所看診，一直到8月被檢舉後才曝光。

檢方認為，郭及借牌給他的黃姓牙醫師，明知道吳男非合法牙醫師，竟貪圖健保請領、掛牌費用，罔顧病患權益及就診安全，由吳男為患者洗牙、拔牙、補牙、根管治療等，還製作不實內容，惡性非輕，不過3人均無前科，犯後坦承犯行，且郭將溢領健保費573萬1147元返回健保署。考量3人經過司法偵查程序已有警惕給3人緩起訴處分。其中郭男應在6個月內繳交220萬元，吳繳交25萬元、法治教育3場，黃20萬元、法治教育2場次。

(中時 )