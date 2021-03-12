行政院昨天通過房地合一稅2.0版，同時也決定不修囤房稅了。對此前國民黨主席朱立倫在臉書發文，質疑依照如今的政策，蔡總統承諾過且各界所期待的居住正義不見了！

朱立倫指出，行政院號稱打房重手的房地合一稅2.0重點只在延長持有的時間，避免短期炒作。其結果最多只是延長囤房時間到五年後再出售或過戶，以規避房地合一稅。

朱立倫表示，這樣的版本對於目前的法人囤房，主要是金控及保險業根本沒有什麼影響。甚至反倒會增加囤房數量，「對於要買房的年輕朋友反而不利。」

朱立倫表示，昨天行政院同時宣布對於實現居住正義最有效且年輕朋友最期待的囤房稅不推了。行政院長蘇貞昌説囤房稅的推動會造成租金上漲，但是事實上出租的房屋是可以不課囤房稅的。蘇貞昌又說祖產分配持分多間的問題，但是事實上囤房稅沒有針對持分的房屋。蘇貞昌應該知道囤房稅只針對「一個家庭含未成年子女持有四戶以上的房子」才算囤房，所以父母為未成年子女準備的房屋不算囤房。因此這些超過四戶以上且未出租的屋主才是真正打房的目標。

朱立倫直言，看來蘇貞昌不是裝糊塗就是承受不了背後的壓力，行政院只是想推個房地合一稅2.0呼攏一下年輕人，假裝打房一下，真正要囤房的企業或富豪們得以繼續囤房，蔡英文總統選舉時喊的最響亮的口號「居住正義」，就在這次的假打房、真囤房中不見了！

(中時 )