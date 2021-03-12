台灣基進黨立委陳柏惟罷免案第一階段審核通過，日前他受訪表示該做的事還是要做，並說「動物園的獅子沒辦法決定獼猴要幹嘛」引發議論，對此「刪Q總部」領銜人楊文元今接受媒體採訪反嗆，「希望今年暑假就要讓這位不適任的中二立委離開立法院」。

據《ETtoday新聞雲》今（12日）報導，楊文元今赴中選會領取第二階段罷免表格，並表示，為期60天的二階連署將在明天開跑，希望這段時間內連署可以衝破2萬9112份的門檻，如果一切順利，預計5月中時送件，6月底中選會通過罷免案，接著，今年的7、8月份就有機會舉行罷免投票，到時就「讓這位不適任的中二立委離開立法院」。

對於陳柏惟稱「動物園的獅子沒辦法決定獼猴要幹嘛」，宅神朱學恒昨（11日）和楊文元開直播時譏諷，獅子的確不能理解獼猴在想甚麼，難怪選區都不理解陳柏惟在想甚麼啊，朱學恆更要陳柏惟不要老是「害我們在對岸萬惡共匪面前丟人啊，你夢想可能是活生生笑死解放軍，但在那之前我們就被你笑死了怎麼辦」？！

朱學恒更表示，立委月薪為19萬500元，年終為1.5個月，約28萬5750元，另還有每任4年共5.6萬的健檢金，而助理薪資則可透過預算編列申請公費，金額上限41.2萬，加8萬2400元助理加班費，結果台灣現在每年要花這麼多錢養這樣一個笑料天團，他問「值得嗎」？而且陳柏惟嘴上說抗中保台，結果搞到對岸笑台灣沒一個能打的，手槍打個靶自己跑去住院，質詢疫苗結果離題談自己愛吃什麼蝦，結果變成引中笑台，兩岸唯一共識就是「陳柏惟真的很廢很好笑」！

(中時新聞網)