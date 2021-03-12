據資安廠商Check Point最新研究指出，Google Play上有10款Android APP內含惡意軟體，致使用戶銀行帳戶有被攔截曝光，進而盜用的風險，目前這10款App已下架，不過已經下載的用戶必須要趕緊自行刪除。
據研究內容顯示，10款App包含 Cake VPN、Pacific VPN、eVPN、BeatPlayer、QR/Barcode Scanner MAX、Music Player、tooltipnatorlibrary、QRecorder。10款App可能含有一種被稱為Clast82的惡意軟體，而該軟體將無法被Google Play Protect檢測到。
若該惡意軟體被安裝在手機內，將會藉由GitHub遠端載入2種名為mRAT、AlienBot的木馬程式，且還將以遠端方式監控手機的操作、獲取其中的權限，而金融App，還有登入帳號被攔截，用戶帳密曝光遭盜用的風險存在。
目前，Check Point Research已通報Google，這些含惡意軟體的App已盡數下架，然而已經下載的人，還需要自行移除。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。