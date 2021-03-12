民進黨台中市議員王立任收到詐騙信，質疑發信者還會運用電腦列印內文，連議員服務處地址也知道，詐騙騙到議員來，行徑太猖狂。（盧金足攝）

台中市議員邱素貞也收到「匯款30萬元，會教她增強政治智慧和企業家智慧的方法」的詐騙信件。（盧金足攝）

最近台中市很多議員都收到一封署名「高雄市民藍明富」的信，稱「我願意教你增強政治智慧和企業家智慧的方法，必須先匯給我30萬元的回饋，絕對不可反悔，錢我一收到，就會立刻告訴你方法」，市議員王立任12日表示，詐騙方法騙到議員頭上來，雖然內容被當成笑話看，但竟會知道電腦列印信件，還有服務處地址，可見詐騙猖狂；市議員邱素貞提醒民眾匯款前要先三思，以免受騙上當後悔。

民意代表常會到各種陳情、投訴信件，但近來很多市議員收到一封只有收件人名字不同，內文一模一樣的信件，內容寫著「我願意教你增強政治智慧和企業家智慧的方法，必須先匯給我30萬元的回饋金，錢請匯入我的戶帳號，絕對不可反悔。

該封信還稱「你可教你的親人，但不可教別人，否則告你侵害智慧財產權，錢我一收到，就會立刻告訴你方法，數十年後的台灣將充滿事業相當成功的人，台灣將成為世界的中心，這是可以預期的。最後祝您事業飛黃騰達」。

王立任收到這封信件，雖然其他人當成笑話看，但他認為署名「藍明富」的民眾，竟然在信封上手寫台中市議會的地址，另張貼紙則是電腦列印服務處的地址，此外連信件內容也電腦列印，是否以散彈打鳥方式，認為有人會受騙，這種詐騙方式竟以民代為目標，民眾更不得不慎。

民進黨台中市議員邱素貞表示，12日中午看到這封信時，除了滿頭霧水外，「直覺就是詐騙事件，根本就不用理」。

邱素貞研判，應該有多名議員都收到這封信，如果只有民進黨議員收到此信，質疑發信者「只願意幫助民進黨議員，難道民進黨議員比較笨？」

「寄信的人膽子實在夠大」，她擔任民意代表已超過15年，從政前，經營事業多年，也稍有社經地位，尤其跟隨許多政治前輩學習，多年耳濡目染下，對於政治當然有一定認知與判斷，光天化日之下，竟然有人要先匯款30萬元才願意「教你增強政治智慧和企業家智慧」的方法，讓人嘖嘖稱奇。

邱素貞強調，又不是第一次參與政治，有這麼好騙嗎？提醒民眾，如有須匯款，一定要先三思，以免受騙上當。

(中時 )