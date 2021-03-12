波麗士大人疲勞恍神 警車撞上人行道消防栓

北市大安警分局羅斯福路派出所歐姓員警，12日凌晨駕駛警車巡邏時，疑精神不濟一時恍神，竟開上人行道撞到消防栓，路邊數輛機車也遭到波及毀損，所幸無造成人員傷亡。

歐姓兩名員警凌晨擔服3到6時的轄區巡邏勤務，歐員駕駛警車行經北市羅斯福路3段時，突然失控偏向衝上人行道，撞上人行道上的消防栓後車子才停下來，造成警車前右車頭及數輛停放在停車格內的機車毀損，民眾聽到巨響嚇了一大跳，警方也趕緊派員到場處理，詳細肇事原因及責任將由交通分隊調查釐清。

路邊停放的機車也遭到波及。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

(中時 )