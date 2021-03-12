波麗士大人疲勞恍神 警車撞上人行道消防栓 15:192021/03/12 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警車的右前車頭毀損，所幸兩名員警都未受傷。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 波麗士大人疲勞恍神 警車撞上人行道消防栓 訂閱影音： 中時新聞網 北市大安警分局羅斯福路派出所歐姓員警，12日凌晨駕駛警車巡邏時，疑精神不濟一時恍神，竟開上人行道撞到消防栓，路邊數輛機車也遭到波及毀損，所幸無造成人員傷亡。 歐姓兩名員警凌晨擔服3到6時的轄區巡邏勤務，歐員駕駛警車行經北市羅斯福路3段時，突然失控偏向衝上人行道，撞上人行道上的消防栓後車子才停下來，造成警車前右車頭及數輛停放在停車格內的機車毀損，民眾聽到巨響嚇了一大跳，警方也趕緊派員到場處理，詳細肇事原因及責任將由交通分隊調查釐清。 路邊停放的機車也遭到波及。（翻攝照片／林郁平台北傳真） 彰市新人行道停滿汽機車 警強力取締 《類股》晶圓雙雄回神 台積仍陷600元保衛戰 (中時 ) #警車 #消防栓 #人行道 #北市 #恍神 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 女師逼公婆向孫下跪 凌虐丈夫14年 神賜姻緣法院判離 22:142021/03/11 社會 王定宇早安文復出 宅神：問你打炮、你回我打卡？ 09:492021/03/11 政治 板橋自小客拒檢逃逸撞警車 警破窗逮毒男 22:182021/03/10 社會 171cm女偶像緊身衣搭超短褲 對鏡自拍辣秀神級長腿 14:482021/03/10 名人 離島旺季卡位 立榮假期即訂即開神助攻 13:512021/03/12 生活 女童亂撿「無眼瓷娃」玩扮家家酒 大白天竟離奇撞邪 12:512021/03/11 娛樂 台股回神重返萬六 收盤大漲267點 台積電收609元漲12元 13:412021/03/11 財經 亞股全面回神 台股量價齊揚 16:402021/03/11 財經 拜登上任以來第3次 美小神盾軍艦穿越台海 07:362021/03/11 軍事 抖音片驚見黑衣人亂入警車惹議 警澄清：助修車非犯人 08:212021/03/10 社會 資訊太落後？學《賭神》情節戴顯影眼鏡 男子詐賭被痛扁 18:182021/03/10 社會 社會熱門新聞 1年走2位親人 台中梧棲街頭明晚「祭空棺」生人請迴避 - 社會 6天內2死 國道6「橋聳雲天」又一男墜70米高橋面身亡 - 社會 保全爸獨養2子女到大學畢業 8年後慘淪1天吃1餐 - 地方萬象 減少烏龍手寫罰單 中市交警試辦電子罰單 - 社會 灌硼砂毒同學 國二女秒轉學反嗆「沒18歲不會有罪」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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