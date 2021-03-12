美國加速施打疫苗，力拚7月4日國慶日解封，有利於經濟復甦，而美股和台股趨勢會出現何種變化，現階段投資人該如何操作呢？分析師指出，歐美疫情解封，民眾回歸正常生活，從三月到五月相關股票會提前反應，投資人可將台股非電子的金融、塑化龍頭股比重拉高，才能得到較好的績效。

台股今盤中獲利了結賣壓出籠，指數一度翻黑，隨後買盤進場承接，終場上漲75點、收在16255點，大盤成交量約2979億元。電子權值股台積電終場大漲5元、收在614元；聯發科、聯電也雙雙漲1%；在傳產族群方面，台塑四寶漲跌互見，而金融股的國泰金在平盤震盪、富邦金則下跌0.9%。儘管非電子族群昨天有所表現，但今天電子龍頭股再度占上風，搶回掌控大盤的發球權。

美國總統拜登12日發表談話指出，所有美國成年人將可在5月1日前施打新冠疫苗，美國可望於今年7月4日國慶日前全面解封、恢復正常生活。這項消息對股市會出現何種變化？現階段投資人操作該注意什麼？

萬寶投顧總監蔡明彰指出，美國下半年開始解封後，民眾需求著重在日常生活必需品，不再像過去一年偏重科技產品，這幾個月美股百花齊放，很多非科技股如銀行、工業、能源、原物料等都大漲，台灣將跟進此趨勢。

他表示，電子和非電子在搶奪股市資金，過去一、二十年台灣以電子股為主，未來長期趨勢也不會改變，但歐美疫情解封，投資人不妨將非電子的金融、塑化龍頭投資比重要拉高，才能在股票投資獲得較好的績效，由於三月到五月會提前反應，不妨鎖定今年業績大幅成長的非電子龍頭股票。

(中時新聞網)