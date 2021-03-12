永豐金(2890)旗下永豐銀行攜手售電業者南方電力打造綠電交易電子商務平台，推動市場自由化。永豐銀行資深副總經理歐陽子能表示，永豐扮演第三方角色提升售電端及購電端交易安全性，加上一站式收款、付款管理機制，推動綠能交易邁向電商全新時代。永豐銀行融資合作的太陽光電廠至今年2月達4,685座，發電裝置容量1.473 GW（Gigawatt；百萬瓩）、融資餘額422億元。

歐陽子能表示，永豐銀行於南方電力推出「綠電通」交易平台中，導入二大金流機制，實現市場自由化；第一階段，售電端與購電端在該平台自由創標與競標的買賣過程中，永豐銀行以第三方角色，扮演押標金、履約保證金及得標後需繳納的購電保證金等資金的中介控管機制，大幅提升交易互信。

第二階段則針對得標後的購電端客戶，永豐銀行提供完整數位金流工具，透過即時銷帳API架構收款服務與銷帳機制，讓購電端在繳費後，銀行系統自動與「綠電通」串接入帳金流與完成核帳，促使綠能交易更便捷。

永豐銀行積極響應綠能政策，去年7月首度結合民間電力交易案，輔以融資服務加速創能，協助企業接軌RE1001國際潮流；今年進一步推動綠能交易走向網路化及電商化，有助市場自由化及透明化，亦期盼更多企業一同開創台灣綠電新紀元。

(時報資訊)