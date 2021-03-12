資誠（PwC）會計師事務所12日指出，美國參眾兩院通過總統拜登於所提出的1.9兆美元第三輪紓困案、拜登也隨後簽署紓困案，符合資格的民眾將獲得每人1,400美元的現金支票。持有綠卡的台商在美應留意稅報情況。

第三輪紓困金和前兩輪領取門檻相同，年所得少於75,000美元的個人，以及年所得少於150,000美元的家庭，每位大人與小孩皆可領取1,400美元全額的紓困現金。

但年所得達80,000美元的個人或年所得達160,000美元的家庭無法獲發現金支票。

若是所得介於前兩者之間的個人或家庭，則可獲得部分紓困現金。

值得注意的是，與前兩輪不同，成年的撫養親屬，包含學生以及年長者，在此輪也可以同樣獲發1,400美元紓困現金，這意味著多了2,600萬名符合資格者。

美國總統拜登已簽署此抗疫紓困案。依照第二輪紓困金的發放時程推算，預估最快下周美國稅務局就會開始發放第三輪1,400美元的現金。

資誠（PwC）稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人提醒，此輪的發放應會以2019或2020年的稅報作為判斷依據，若2020的稅報較有利於領取更多的現金補助，建議在紓困金發放之前盡快申報2020年稅報。若對第三輪發放有任何疑問，建議納稅人應諮詢美國稅領域專業人士，以免影響自身權益。

(工商 )