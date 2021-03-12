駐日代表謝長廷再提日本福島食品，謝長廷表示，如果有輻射汙染稱為「核食」，沒有汙染就是「福食」，國民黨立委謝衣鳯昨質疑是否是政府開放核災食品的前奏。行政院長蘇貞昌重申，政府目前沒有討論開放核食的問題。衛福部長陳時中表示，日本食品很少被檢出殘留，如果是「核食」，邊境就會銷毀或退運，不會進到台灣。

日本311地震滿10周年，由於2018年禁止核食公投即將期滿，外界擔心蔡政府將會讓核災食品解禁，謝衣鳯今質詢蘇貞昌表示，謝長廷稱沒有輻射汙染就是「福食」，是否是未開放福島食品解套。蘇貞昌答覆，不知道謝長廷怎麼說，不過政府目前沒討論開放核食的問題。

謝衣鳯指出，根據台大團隊到日本採集300多個樣本發現，福島地區的食品超過輻射殘留超過標準值仍高，衛福部是否主動蒐集日本食品資料。陳時中表示，政府對日本進口食品都有檢驗，長期以來都合乎標準，有些地方的輻射殘留還高過日本。

陳時中強調，台灣沒有核災食品，只要是「核食」就不會進入台灣，在邊境檢查時就會銷毀或退運。

謝衣鳯追問，未來福島食品進入台灣是否稱為「福食」，陳時中表示，如果符合台灣檢驗標準，就會以一般食品進入台灣，依據過往數據看來，其他地區含有輻射殘留超標得食品，都比日本食品還要高。

(中時 )