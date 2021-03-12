亞洲女子天團S.H.E成員Selina（任家萱），喜愛美食的她近來跨足副業成立餐飲品牌，不時常在社群網站分享生活日常的她，近來PO出現身汐止觀光夜市的照片，更不忘推薦在地必吃美食，眼見Selina難得現身此地，讓網友直呼想要巧遇。

Selina昨（11日）現身汐止觀光夜市和秀豐黃昏市場，她難掩興奮表示是第一次逛黃昏市場，更不忘推薦當地的叻沙麵相當好吃，此外她還特別拍下夜市牆上有趣的標語，像是「你是為了宵夜而熬夜，還是為了熬夜吃宵夜」、「人生總是跌跌撞撞，吃胖一點比較不怕被撞」、「自己變瘦很開心、朋友變胖更開心」，還不忘逗趣表示：「汐止觀光夜市教會我的事，好幽默」。

對於Selina罕見現身汐止觀光夜市，讓粉絲驚呼不已，紛紛留言：「要多吃一點哦~就算變胖了也是會很漂亮」、「有美食的地方絕對少不了娜娜」、「好想再逛一次台灣的夜市，任導遊下次能不能帶我參觀」、「天哪～大明星來到汐止！好想在汐止巧遇Selina」，就連好姊妹Ella也忍不住現身留言：「我要去吃叻沙，帶我去」。

Selina近來跨足副業晉升「任性闆娘」 ，砸下百萬成立全新品牌「任性eat下」，並且同時推出兩種口味粥品，開放預購當天瞬間湧入上千人搶購，一度造成官網癱瘓，限量萬盒熱粥秒殺完售，跨足副業的第一步可以說相當成功。

(中時新聞網)