頭份警分局執行全國大掃毒行動，發現溫姓毒嫌以粉狀清潔劑混在K他命中販售牟利。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

警政署日前規畫全國大掃毒行動，苗栗縣警頭份分局共查獲各類毒品案9件9人，扣獲各類毒品4百多公克。其中警方在頭份市中華路、仁愛路口執行酒駕勤務時，查獲溫姓男子涉嫌攜帶K他命一批，以及粉狀清潔劑3瓶，警方經深入追查赫然得悉，溫某竟以外觀相似的清潔劑混充K他命出售牟利，讓警方大罵溫嫌行為太夭壽了。

警政署為了強化緝毒成效，排定從3月3日至10日執行全國同步掃蕩毒品行動，頭份警分局長何孟宗率員積極緝查，共查獲毒品案9件9人，其中，查獲海洛因共17.7公克，安非他命共58.52公克，毒品咖啡包共54包，重達325.52公克。

其中，頭份派出所員警是在10日深夜23時許，在轄內頭份市中華路、仁愛路口執行取締酒駕攔檢勤務時，發現1部轎車溫姓駕駛未繫安全帶，警方攔查後，當場在温某身上查獲第三級毒品K他命3包共12.44公克，以及3瓶清潔劑，警方經深入盤問赫然得悉，溫某為了想多賺錢，竟然以外形相似的粉狀清潔劑混充在K他命中出售牟利，讓警方大嘆毒販為了錢竟可以如此狠心。

另外，斗坪派出所員警是在11日晚間21時許執行巡邏勤務時，在頭份市尚順路、東民一街口，發現騎樓有一名張姓男子見到警方神情慌張，快步離去，員警立即上前盤查，張某見無法脫逃，只得主動交出藏於菸盒中K他命4包共3公克，另外，警方在張某外套內側，查獲有「福氣平安」、「666」等字樣的咖啡包共20包，總重120.9公克。經帶回偵詢後依法送辦。

頭份警分局分局長何孟宗表示，現今市面上流行的新興毒品，為了躲避查緝，竟喜氣洋洋的「666」「福氣平安」等應景年節包裝以躲避警方查緝，警方提醒民眾見到這類包裝的「咖啡包」時要提高警覺，以免誤用毒品。

(中時 )