台中市大里區廖姓男子日前接獲1通電話指稱，其女兒已遭犯罪集團綁票，向廖男要求120萬元贖金取得贖金後，便釋放被害人，當時心急如焚的曾姓母親信以為真，家屬報案後，經通話內容判斷對方疑似詐騙集團，警方確認廖男女兒安全後，成功阻詐。

廖姓男子向警方說，他接獲對方電話，稱其女兒因替友人擔保，因友人欠債跑路，先將女兒擄走其女兒並毆打成傷，要求廖男給120萬元才願意放人；廖妻除依照詐騙集團指示備贖金，並等待詐騙集團電話，約交付地點。

警方接獲報案時，廖男當時仍與詐騙集團通話中，且約定面交現金地點，但雙方通話時警方已判斷對方疑詐騙集團，為求慎重，先行協助廖男確認女兒安危，透過各種方式終於聯絡到女兒，確認其無安全之虞後，另一方面與歹徒約交付地點的廖妻電話，卻一直通話中，疑遭詐騙集團操控。

警方情急之下，詳細詢問面交之地點在西區某路口後，十萬火急驅車趕抵現場，成功阻止廖妻將現金交付予詐騙集團，最後護送廖妻返回銀行，將現金存入銀行內。廖妻感謝警方協助，並稱當時心慌不已、無法明辨是非，所幸警方耐心了解及分析，肯定警方以最快速度到達面交地點，成功阻止交付120萬鉅額款金。

台中市霧峰警分局長陳家銘呼籲，民眾若接獲疑似詐騙電話一定要謹記「1聽、2掛、3求證」步驟，若遇到疑似詐騙情形，應即撥打反詐騙專線「165」或「110」，尋求協助避免陷入詐騙陷阱，多一分警覺，少一分損失。

(中時 )