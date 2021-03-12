勞動部近日修正「違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則」，從5月1日起上市、上櫃公司或實收資本額1億元以上的事業單位，違反勞基法中加班費（勞基法24條）、延長工時（勞基法32條）、輪班間隔（勞基法34條）、一例一休（勞基法36條）、國定假日加倍工資（勞基法39條）等，裁罰金額將從5萬元起跳，如果情節重大，還可加重二分之一，最重可處150萬元。

依勞基法規定，如果違反如加班費、延長工時、輪班間隔、一例一休、國定假日加倍工資，可處2萬元至100萬元罰鍰。

勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，原本僅針對上市上櫃公司違反如延長工時、一例一休、輪班間隔等條文至少要罰5萬元，但從勞檢年報發現，歷年違反以加班費為主，因此此次再納入其中。

黃維琛提及，原本僅針對上市上櫃公司，但部分如銀行、人壽等公司，可能僅有母集團的金控上市上櫃，雖然屬大型公司，但並未上市上櫃，因此參考經濟部中小企業認定標準，認定資本額逾1億元公司應有完善管理與內控制度的能力，因此也納入其中，初估較目前增加約2萬個事業單位。

(中時 )