苗栗縣警察局全面展開第2期「新世代反毒策略」，達成「溯毒、追人、斷金流」等「斷絕毒三流」之反毒總目標，大湖分局進行網路巡邏時，發現有毒販在網路上販售各類毒咖啡包，立刻展開追緝，逮捕涉嫌的黃姓男子，並起出220包毒咖啡。

遏阻新興毒品犯罪，大湖警破獲大量毒咖啡包。(戴志揚翻攝)

苗栗縣警察局大湖分局偵查隊於110年2月初執行網路巡邏，發現黃姓犯嫌公開在網路張貼販毒訊息，案經本分局分局長指示成立專案小組，並報請苗栗地方檢察署指揮偵辦，於110年2月22日在苗栗市文發路上，當場查獲26歲的黃姓男子意圖販賣持有大量毒品果汁包150包、毒品咖啡包51包、液態毒品包19包等，各式毒品包合計220包，總毛重2,285公克等證物，全案依毒品危害防制條例移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦。黃嫌到案後標榜，新興液態毒品包「方便飲用，不用沖泡即可食用，是現在最夯飲品」，若這類毒品飲料出現在飲酒店、歡唱KTV等聚會場所，很容易摻入酒類或是其他飲品中不易設防，一經飲用便使人上癮，毒品危害層面更廣、更快。

遏阻新興毒品犯罪，大湖警破獲大量毒咖啡包。(戴志揚翻攝)

大湖分局分局長廖志明表示，為貫徹執行政府「安居緝毒」溯源斷根政策及打擊毒品犯罪決心，並保護莘莘學子免於毒害，會持續加強毒品查緝工作，提醒不法分子勿心存僥倖，並呼籲民眾如果發現任何毒品或其他犯罪之事證，請勇於向警方舉發，共維社會之治安，把毒品趕出家園。

(中時新聞網)