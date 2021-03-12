美國通膨疑慮緩解，上周初請失業救濟金人數減少，加上總統拜登簽署了1.9兆美元的新冠紓困方案，提振市場對經濟復甦的信心，美東時間周四收盤，美股齊揚。今日台股續強，晶圓雙雄、電子權值股氣盛，帶領大盤開高61.99點、報16241.55點，惟遇壓2月26日向下跳空缺口，及獲利賣壓湧現，盤中一度翻黑，下探至16166.35點，尾盤買單拉抬，終場上漲75.62點或0.47%，收16255.18點，站穩所有均線之上，成交量2979.62億元。本周上漲399.95點或2.52%，周線止跌翻揚。

今日外資(不含外資自營商)買超60.2619億元，投信買超19.3571億元，自營商買超9.7807億元，三大法人買超89.39億元。其中，外資連2日買超，累計254.7億元，本周來累計買超19.31億元，本月來累計賣超696.12億元。

盤面上，電子股重回多頭懷抱，台積電ADR收漲5.9%，台積電(2330)聯袂走揚，開高615元，收漲0.82%、報614元。聯電ADR收漲5.76%，聯電(2303)小幅開高，收漲0.92%、報49.1元。IC設計大老聯發科(2454)開高走高，盤中觸及915元，收漲1.24%、報899元。IC設計族群剽悍，普誠(6129)、敦泰(3545)、亞信(3169)、九暘(8040)、展匯科(6594)、金麗科(3228)、類比科(3438)強登漲停；點序(6485)收漲8.61%；旺宏(2337)、南亞科(2408)則雙雙收漲逾2%。鴻海(2317)收漲2.56%、報120元。鴻家軍同步走強，鴻準(2354)、建漢(3062)、群創(3481)均收漲逾2%；台揚(2314)、廣宇(2328)、榮創(3437)、臻鼎-KY(4958)、天鈺(4961)均收漲逾1%。

政府打炒房，短期交易課重稅，營建股嚇跌0.44%。日前傳美西塞港問題未解，北美線運價看漲，航運股收漲1%，居類股漲幅第三。其中，陽明(2609)收漲3.74%，成交逾29萬張，領漲航運股；長榮(2603)收漲1.7%，成交逾20萬張；華航收漲1.07%、萬海收漲0.32%、台航(2617)收漲2.74%。上市櫃公司持續公布獲利，業績題材股喜孜孜。被動元件國巨(2327)去年獲利二度破百億元，EPS達27.58元、創歷史次高，股價收漲1.24%、報572元。精星(8183)元月獲利4100萬元、EPS0.34元，盤中創35.1元新高價，收漲7.45%、報34.6元。群聯(8299)去年EPS44.14元，擬配息23元締新猷，收漲1.6%、報475.5元。光罩(2338)前2月營收年增逾2成，全年營收挑戰新高，股價亮燈漲停、收54.2元。此外，太陽能業者因應電池大尺寸化趨勢，計畫將太陽能電池產線升級擴產，概念股出日頭，元晶(6443)收漲5.82%、安集(6477)收漲0.63%、茂迪(6244)收漲5.41%。個股方面，美隆電(2477)獲小米音箱高階機種訂單，今以漲停價35.5元作收。

今日台股有「四大金剛」護體，航運、鴻家軍、半導體及太陽能價量俱揚，電子資金比重回流7成，可謂電力十足。不過受到短線獲利了結影響，台股上沖下洗，高低點落差逾130點，好在尾盤多方有撐，台股順利收紅。三大法人連續兩日同站買方，外資亦回頭。5日RSI為68.71，10日RSI為59.42；9日K值為63.10，9日D值為45.69；20日乖離率為1.02。展望後市，台積電將於3月17日除息，股價怎麼走，市場屏息以待，法人預期除息前的多頭行情有限，不妨待除息後再布局。

(時報資訊)