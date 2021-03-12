英特爾與Google Cloud宣布合作案，為電信服務商發展電信雲端參考架構與整合式方案，用以加速跨多個網路與邊緣區域的5G部署。合作夥伴關係涵蓋3個主要領域：一、加速電信服務商布署具備下一世代基礎設施與硬體的虛擬化無線接取網路（Radio Access Network、RAN）與開放式無線接取網路解決方案的能力。二、建立新的實驗室環境，協助電信服務商開創原生雲端5G網路創新。三、讓電信服務商更容易遞送商業應用至網路邊緣。

英特爾副總裁暨網路平台事業部總經理Dan Rodriguez表示，5G推動了下一波的網路轉型，更加速驅動朝向原生雲端技術的轉換。隨著電信服務商建立起5G網路基礎設施，我們與Google以及更廣大生態系的努力之下，將協助他們為正在興起的5G與邊緣運算使用案例，提供敏捷、可擴展的解決方案。

這項合作案代表著英特爾透過軟體定義、敏捷性，與可擴展的基礎設施，協助5G網路轉型過程的另個重要腳步。英特爾與Google Cloud的電信雲端參考架構與整合式解決方案，將幫助電信服務商實作多雲架構，進一步加速擴展網路與邊緣部署。此步驟將橫跨零售、製造、健康照護等多個產業領域，為釋放5G、邊緣運算、人工智慧全部潛力的必要關鍵。

(時報資訊)