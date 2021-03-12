二手衣電商Poshmark發布1月上市以來的第一份財報，其上季營收超出市場預期，但本季展望意外疲弱，受此打擊，周四Poshmark盤後股價下挫逾13%，報51.65美元。

在科技股強勁反彈帶動下，周四一般交易時段，Poshmark大漲15.77%，收在59.46美元。

Poshmark公布，去年第四季（截至12月31日）營收年增27%，為6932萬美元，優於市場預預均值6800萬美元。

淨損為406萬美元，相當於每股虧損31美分，較2019年同期的淨損1,475萬美元、每股虧損1.20美元大幅縮小。經調整後，每股盈餘為5美分。

此外，第四季活躍買家年增20%，達到650萬個。根據投銀Cowen＆Co.先前出具的報告，美國的轉售市場規模介於300億～350億美元之間。

該公司預估今年第一季營收介於7550萬美元～7750萬美元，遠不及市場預估的7920萬美元。

公司創始人兼執行長Manish Chandra表示，美國部分防疫較嚴格的地區，服裝需求仍然低迷，但我們平台的適應力與靈活性超強，與其他許多受創的地方相比，這讓我們成為2020年的成長引擎。

Poshmark去年12月申請上市，1月14日在那斯達克市場首日掛牌時以每股97.50美元高價開出，但自此股價一路走跌，並在上周五跌至創下歷史盤中新低44.11美元。

(時報資訊)