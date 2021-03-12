聯合再生(3576)宣布與台灣大學攜手研究次世代鈣鈦礦太陽能電池，材料製程達成雙重突破！結合鈣鈦礦與矽晶兩種材料互補的長處，投入「鈣鈦礦/矽晶疊層太陽能電池量產技術研發」，並進一步提升能源轉換效率且採用簡化製程，為產業化量身訂做。鈣鈦礦電池能源轉換效率可達26%。

聯合再生具多樣化產品優勢，成功整合太陽能電池、模組與系統一條龍服務。持續配合台灣能源政策，讓台灣的綠能產業根留台灣持續茁壯，並帶動周邊產業、機電等服務產業鏈一同發展。在技術方向，除了P-PERC產品已達世界尖端水準，聯合再生能源持續投入高端技術研發，已深耕N-Topcon與N-HJT異質結高效電池技術，更涉足下一世代技術鈣鈦礦電池產學合作。

N-HJT異質結高效電池，其電池最高轉換效率可達24.5%，目前聯合再生持續穩定出貨中。在N型電池開發中，Topcon技術，預計於2021年開始小量產出。電池轉換效率預計於2021年Q3可達23.5%。

聯合再生今年前2月營收為15.38億元，年減13.52%。

(時報資訊)