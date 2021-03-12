台中市議員施志昌爭取1600萬元於大甲、沙鹿兩處新增納骨櫃後，使用率已達8成1，施志昌12日邀集台中市生命禮儀管理處至大甲納骨塔會勘，再爭取800萬元，新增2106個納骨櫃及160個骨骸存放櫃，預計4月動工，8月完工，10月可啟用。

施志昌表示，不只是大甲，苗栗通霄、苑里、台中清水、大雅等處都會選擇大甲納骨塔作為先人骨灰存放處，需求一直居高不下，去年向生管處爭取1600萬元，於大甲、沙鹿兩處納骨塔新增共4000櫃位，去年都已完工啟用。

施志昌說，目前整體使用率也達到8成1，許多鄉親也反映希望可以新增納骨櫃，今日會勘希望生管處能夠再擴增櫃位，以滿足地方需求。

生管處表示，為了回應議員施志昌期待與鄉親的需求，今年再編列800萬預算，於大甲納骨塔新增2106個納骨櫃以及160個骨骸存放櫃，現已上網招標，最快可於4月動工，工期4個月，預計8月完工，10月即可啟用。

(中時 )