湯德章紀念館明天正式開館。(曹婷婷攝)

台灣第一個公民線上募資成功搶救228事件受難者的人權律師湯德章故居，明天起將以「湯德章紀念館」面貌問世，3月13日也是湯德章去世的日子，同時也是台南市政府訂定的「正義與勇氣紀念日」。

湯德章紀念館分成2層樓，1樓入口展廳為湯德章原律師事務所處，展出湯德章紀念館的精神與湯德章物件，1樓後段日式居所展示湯德章生平等，2樓除陳列228相關文史資料，也置放8000多位集資者名字及湯德章臥房。

湯德章紀念協會表示，去年6月集眾人力量，破紀錄於短短1個月時間內，集資8000多人的力量，順利募得搶救湯德章故居的2000萬元，並在3個月內登記成立社團法人，完成故居過戶、整修到規畫展示，並選在3月13日開館。

湯德章故居位於台南市中西區友愛街，保存至今歷經幾番波折，兩度傳出易主，去年更一度面臨拆除命運，因建物屬私人民宅，未有文資身分，無法強制保留，台南市文化資產保護協會緊急向台南市文化資產管理處提報文資審議，文資處依「文化資產保存法」第20條規定，公告湯德章故居為暫定古蹟，但審議結果日前出爐，確定未列古蹟。

針對故居未列古蹟一事，協會理事長黃建龍表示，故居保存及未來紀念館計畫並無太大影響，協會感謝各界的關心指教，湯德章對台灣歷史及台南的重要性與價值，並非單純地框架在文資法認定於否之上，集資所展現的人民力量，已經告訴大家肯定的答案。

開館之後，紀念館將固定周三至周日開放(周一、二休館)，並不定期舉辦講座活動歡迎各界參觀，並歡迎學校團體上FB網站預約導覽。

(中時 )