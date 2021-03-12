可愛女友包辦返台隔離套房，貼心準備多款解悶小物。（圖／翻攝自Dcard）

女友太可愛了！一名在德國讀書的網友分享，因為疫情的關係，提前結束學業返台，女友怕他在隔離期間覺得無聊，便貼心準備數學考卷、黑白棋、數獨以及習字本讓他打發時間，聽他想念台灣的鮮奶茶，霸氣買14杯冰在房間的冰箱，最後還準備了14天份的A片，讓男網友開玩笑說女友很瘋，引發網友熱議。

一名男網友日前在Dcard發文表示，與女友是高中的班對，畢業之後就開始遠距離，女友留在台灣，而他則去德國念大學，但最近因為新冠肺炎疫情的緣故，家人希望他能提早結束學業返台，而超貼心的女友也替他安排了返台入住的隔離套房。

男網友指出，女友怕他在隔離期無聊可做足了準備。解悶好物第一項是「高中數學考卷」讓他當場看傻，再來則是「黑白棋」，雖然有趣但他也吐槽說「是想讓我左手跟右手玩？」接著還嫌數學不夠讓人頭痛提供了「數獨」，最後則是「愛的練習簿」，上面寫著「我愛女友貼心」的字樣。看到這邊大家應該可以猜到女友正是一位老師。

德國留學男返台隔離，女友貼心準備14天份手搖飲放冰箱。（圖／翻攝自Dcard）

男網友透露，上飛機前傳訊息給女友說「好想念鮮奶茶，德國的手搖飲料都沒有台灣的好喝。」結果打開隔離套房中的冰箱，竟然看到滿滿的鮮奶茶手搖飲料，女友更自豪地說：「幫你準備了14天的手搖飲料，驚不驚喜？意不意外？你可以慢慢喝呦！」

男網友也說，最誇張的是女友還準備了14天的A片清單，讓他忍不住開玩笑說，太久沒見很想掌握我的一切，「不管是小頭還是大頭。」並下了「女友很瘋」、「老師不好惹」的標籤，引發網友熱烈討論。

男德國留學返台隔離，女友貼心準備解悶小物，甚至還傳了14天份的A片，引發網友熱議。（圖／翻攝自Dcard）

許多網友留言狂讚女友好可愛，「14天A片笑死，女友太貼心了」、「女友太可愛了啦！要好好珍惜」、「14個A片真的很好笑，是讓你想膩了以後不看吧」、「不忘保養攝護腺，果然是好女友」、「A片太貼心，這女友好可愛」、「這個準備飲料的方式，確定是女友不是阿嬤嗎？快要笑死」。另也有網友好奇詢問，如果作業沒寫完的話，隔離結束會得到什麼懲罰，讓人太好奇了！

(中時新聞網)