摩斯漢堡(安心食品)由東元集團會長黃茂雄自日本引進台灣，今日為慶祝30週年開幕生日，由董事長林建元及各部門高階主管率領總公司百位同仁，串連全台287家直營店鋪夥伴們，於今早邀請各地鄰里顧客共超過千人，進行戶外社區清掃活動，一起愛地球守護環境。

安心食品總公司同仁及全台店鋪夥伴配戴30週年生日慶口罩，穿著制服及背心於店舖周遭社區及公園清掃，共同維護環境整潔，亦響應312植樹節永續精神。

1972年3月12日摩斯漢堡從東京成增站一個僅2.8坪的小店開始，創業之初，日本摩斯漢堡創辦人-櫻田 慧先生每天會清掃周邊店家的地面，他認為店鋪有乾淨的環境，才能讓經過的顧客感到心情愉悅，秉持敦親睦鄰的態度讓周邊區域的商店彼此有互動，而清掃的同時，也會增進每次與路過的顧客談話的機會，希望為顧客帶來元氣活力的一天。

為了紀念3月12日摩斯漢堡創立與感謝長久愛戴摩斯漢堡的顧客，因此將3月12日訂為全球摩斯漢堡生日。創辦人櫻田慧先生曾說：「如能做出對社會有貢獻的事，獲利自然隨之而來」。

摩斯漢堡始終秉持「貢獻人類、貢獻社會」的經營理念，以社區環境清潔行動慶祝今年的3月12日生日，摩斯漢堡(安心食品)全體動員，包括總部與營運夥伴，於全台各店舖進行社區及公園清掃活動，同時也邀請顧客一同參與，讓顧客更加了解摩斯漢堡(安心食品)對於社區、環境的用心，並讓夥伴們體會「施比受更有福」的奉獻精神，也藉此創造正向的社會氛圍，讓前來摩斯漢堡用餐的消費者安心品嚐餐點，更連結社區打造幸福、健康、樂活的企業宗旨。

(中時 )