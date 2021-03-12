民進黨立委邱議瑩昨（11日）指控，農委會計畫在高雄大樹建置輸日的冷鏈截切場，但前高雄市府擱置該計畫，致鳳梨外銷延遲。對此，前高雄市府農業局長吳芳銘今反擊，當時台農發曾來高雄看過，但從此沒有回音；吳芳銘更澄清，當時高雄市是全台第一個將水果進行新鮮截切包裝冷鏈、上架到全家便利商店的縣市，也是全台灣第一個解決鳳梨截切問題、成功進入到學校營養午餐團膳的案例。

吳芳銘今（12日）在臉書發文表示，台農發當初要不要去高雄大樹設冷鏈處理場，不是在他於高雄服務期間的事，台農發在他上任前來看過一次，之後就無下文；他接任後當時的高雄市府仍誠摯歡迎，但等不到回音，該場地也就委託一家食品公司營運了。吳芳銘譏諷，「別以為誤撿到槍是值得『慶賀』，射擊時『慶記』沒射出，乀膛炸爆傷家己（自己）」。

吳芳銘指出，發展現代化集貨場、選別分級、冷鏈、保鮮技術、自動化包裝、物流等，是現代化AIot智慧物聯網（科技）農業非常重要的環節，他已倡議多年，也在能力範圍內努力做，只因為這不只是趨勢，更是基本功，好處多多，能提供更新鮮健康、延長保鮮期的農漁產品，作為去化產能過剩的基本配備、出口和高級通路市場的預冷及冷鏈系統的前端等。吳芳銘感嘆，「我們早已落後許久，不僅看不到人家的車尾燈，我們的絕大部隊是停留在上個世紀呀」！

吳芳銘回憶，當時高雄市政府農業局是第一個把鳳梨、木瓜等水果進行新鮮截切，包裝冷鏈上架到全家便利商店的縣市，也是全台灣第一個解決鳳梨截切問題，成功進入到學校營養午餐團膳的案例。同時，透過超商和團膳兩步走的策略，是企圖奠定和建立截切、包裝、冷鏈體系產業的發展利基，再反饋消費及團膳市場提供更新鮮、高品質和降低成本的優勢，擴大消費市場版圖。

吳芳銘稱，當時的高雄市府也補助和協助新建擴充農會和合作社的集貨、冷鏈、截切、加工等設備，並推動區域型和中心型現代化集集貨場、選別分級、冷鏈、保鮮技術、自動化包裝、物流等一貫作業場區，「只是計畫趕不上罷免的變化」，冷鏈這條路，台灣還有很遠的路要走，一起努力吧！

(中時新聞網)