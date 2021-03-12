頭份警分局東河所員警協同東河村長風木甚、南庄鄉公所清潔隊移除倒伏巨木。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

南庄鄉向天湖連絡道路旁，11日下午有民眾發現一株直徑約50公分的大樹倒伏路上，阻去來往交通，轄區頭份警分局東河派出所員警據報趕往，會同東河村長風木基及南庄鄉公所清潔隊等，將大樹鋸斷後移除，恢復交通。

頭份警分局是在11日下午16時25分接獲報案，南庄鄉東河村往向天湖道路有路樹倒塌，請求警方協助，東河所警員謝易霖立即前往，到達發現路樹倒臥路中央，影響交通，隨即在現場實施交通管制並通報村長及南庄鄉公所清潔隊前往共同清除，1個小時後清除完畢，恢復交通。

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