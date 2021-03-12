由交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處主辦的「縱谷原遊會—部落食樂園」活動，將於4月3日至4日下午2時至晚上8時，於花蓮縣富里鄉羅山遊客中心盛大舉辦，活動集結超過20個原住民部落，深度呈現部落生活日常以及飲食文化。

花東縱谷管理處表示，「縱谷原遊會—部落食樂園」是今年度唯一可在地體驗多元部落飲食的樂園，不只花東縱谷的阿美族、布農族、賽德克族、太魯閣和卑南族等族群參與，並邀請阿里山鄒族、台東排灣族部落共襄盛舉。

活動以飲食作為接觸部落文化的結點，從部落野外求生技能到居家生活，一次集結部落美食、美學、音樂及特色工藝。開幕前50名入園民眾，能收到下賓朗部落手做花環，並與舞團共舞的機會。

遊客在各主題區域可體驗原部落生活，例如在獵人養成班的競賽過程中，跟著布農獵人學射箭、擲茅、設陷阱抓山豬，也能深度認識卑南族「avai」的米食文化體驗，或跟著阿美族廚神與擅長山林野味的布農族烏尼囊大廚，一起說菜品嚐山海宴。活動也邀請到阿洛、王宏恩、馬詠恩和度西谷一展歌喉，也有崁頂布農古調合音團吟唱的八部合音。

「縱谷原遊會—部落食樂園」推出3款優惠套票預購活動，已於3月9日下午5時30分開賣，分別為「單日玩樂套票」、「雙人火烤套餐」及「稻田限定饗宴」超值限量組合，喜歡原住民文化及熱愛美食的朋友們，可趁著清明連假參與盛事。

(中時 )