衛冕軍統一獅趕在開季前公布選手薪資調整，整體薪資調整達1200萬、調幅12%，獅隊最高薪仍為陳鏞基月薪70萬，另以林安可加薪最多，今年月薪35萬元、加薪250%。

獅隊領隊蘇泰安表示，陳鏞基與球隊簽下3年複數年合約，首年月薪為70萬元，後2年將逐年遞增，不過合約細節需等日後再公布，目前獅隊全隊還有2位球員尚未談妥。

蘇泰安說：「感謝教練團及選手去年努力拼戰，從不被外界看好到拿下隊史第10座總冠軍，2020年對於球隊是充滿驚奇的一年，球隊也予以加薪肯定，希望獅子軍今年能持續延續去年不服輸的鬥志，再拚佳績。」

獅隊「外野三帥」蘇智傑、陳傑憲、林安可打出好成績，前2人都是繼續執行複數年合約中，林安可則是與球隊簽下1年合約，月薪從去年的10萬漲為35萬，是全隊加薪最多的球員。

去年奪下最佳進步獎的投手鄭鈞仁也獲得大幅加薪，從月薪6萬變成16萬；林祖傑也加薪10萬元，月薪來到20萬元；陳重廷調幅翻倍，新球季月薪14萬元，不過在公布的名單中未見老將高國慶及去年提出FA的王鏡銘。

2021年統一棒球隊薪資表

球員 今年月薪 去年月薪

陳鏞基 70萬 65萬

潘武雄 53萬 48萬

潘威倫 53萬 48萬

陳傑憲 51萬 46萬

蘇智傑 46萬 40萬

陳韻文 43萬 34萬

林安可 35萬 10萬

郭阜林 30萬 30萬

施子謙 22萬 17.5萬

林岱安 24萬 16萬

傅于剛 20萬 14萬

林祖傑 20萬 10萬

黃峻彥 19萬 12萬

劉軒荅 19萬 13萬

陳重羽 18萬 16萬

吳桀睿 18萬 16萬

林靖凱 16.5萬 10.5萬

江承峰 16萬 13.5萬

鄭鈞仁 16萬 6萬

陳重廷 14萬 7萬

(中時 )