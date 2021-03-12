致用高中應用外語科特設職場英文專班，引進引進Qpapa線上英文真人口教學訓練。（致用高中提供／陳淑娥台中傳真）

致用高中應用外語科特設職場英文專班，引進引進Qpapa線上英文真人口教學訓練。（致用高中提供／陳淑娥台中傳真）

致用高中應用外語科特設職場英文專班，引進引進Qpapa線上英文真人口教學訓練。（致用高中提供／陳淑娥台中傳真）

台中市致用高中應用外語科特設職場英文專班，為加強英文口語能力針對商務職場、觀光導覽及旅遊餐飲業等各種職場實務所需口語專業能力，特別與教育機構跨界合作，引進Qpapa線上英文真人口教學訓練，進行「一對一國際視訊連線外籍教師課程教學及實務培訓」，讓學生培養流利的口說會話能力。

致用高中指出，為培養學生英語會話溝通力，往年皆透過外籍教師教學、外籍交換生合班學習，而今年職場英文專班更導入一對一線上英文課程，與大全國際教育機構合作，引進Qpapa線上英文的口說練習，與真人外師進行國際連線，讓英語溝通與文化交流不受地點與疫情影響，讓學生勇敢開口說英文，培養致用的學生與國際化接軌，成為真正的國際人。

致用高中指出，學校也積極安排學生進行職場體驗、業界實習、業師協同教學及跨國視訊會議技巧，縮短學用落差，讓學生擁有業界接軌即戰力；另外，還有海外暑期遊學及科大策略聯盟，讓學生多重管道直升海外大學，取得2張大學文憑，培養海外遊學國際力。

致用高中表示，學校的職場英文專班擁有頂尖師資助攻，協助學生突破未來職場英文可能面臨的困境，透過多元化的課程、密集式訓練、跨國遠距教學與視訊會議等，強化學生口說實戰經驗，與學生共創教育新藍圖。

(中時 )