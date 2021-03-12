彰化AQI衝破160大。（彰化環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化又霧霾了。（吳敏菁攝）

彰化又霧霾了。（吳敏菁攝）

「破紀錄的一天，空氣糟斃了！」彰化今天又被惡空氣襲擊，空氣壞透，不少民眾呼吸困難，上網一查，驚訝彰化、線西、二林空氣監測站的空氣品質指標AQI衝破160，整個台灣也好像一顆紅番薯，比起以為壞天氣時候更糟糕，對所有群族都不良。中火緊急降載3200MW，減緩中部空氣品質惡化。

彰化縣環保局表示，12日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，風速較弱且有局部霧發生，水平及垂直擴散條件差，汙染物易累積，中部空品區為「紅色警示」等級，汙染估計影響至3月13日。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性。

彰化環保局配合環保署啟動聯合稽查作業，除通報前74大公私場所執行空汙自主管理，亦針對轄內大型工廠執行加強稽查工作，要求工廠加強灑水抑制揚塵，確認污染源、防制設備等操作情形。

彰化縣透過中臺灣區域治理平台與鄰近縣市共同管制主要空氣污染來源，要求臺中火力發電廠啟動相關空品不良應變作為，目前已降載3200MW，減緩中部空氣品質惡化。

彰化環保局表示，清明時節將至，民眾掃墓祭祖易常因燃燒紙錢或焚燒墓園周邊雜草，造成空氣污染影響空氣品質，已請26鄉鎮市公所共同加強巡查並宣導民眾勿露天燃燒。並呼籲加強個人健康防護，減少在戶外劇烈活動，如需外出，建議搭乘大眾運輸工具並配戴口罩。如有發現工廠排放黑煙、露天燃燒、車輛排放大量黑、白煙等情形，請協助通報環保局進行處置。公害陳情專線：0800-066666。

(中時 )