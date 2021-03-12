蛙蛙文創接下大量口罩訂單，卻沒出貨和退款，引發全台各地上千起消費糾紛，不料11日傳出負責人過世的消息，而北市原定在今日下午的協調會仍如期舉行，不過業者卻未出席，引發消費者相當不滿；北市法務局消保官龔千雅指出，昨晚北市府收到訊息業者表示會出席，但今天卻臨時惡意缺席，北市府嚴厲譴責蛙蛙文創。

北市法務局統計，針對蛙蛙文創的案件至今已受理1033案，並已完成6場調解會，累計近500名消費者出席，龔千雅指出，目前還剩下約500多名消費者尚未處理，而今天蛙蛙文創惡意缺席，連基本的態度都沒辦法做到，非常譴責，浪費消費者很多時間，後續將會監督業者，選認出新的負責人。

北市議員陳怡君痛批，協調會拒絕議員入場監督，蛙蛙文創今天沒有派人員到現場，那這些受害者到底要怎麼協調，現場沒有人可以處理，台北市消保官一拖再拖，消費者權益誰要負責。

陳怡君憤怒指出，協調會已好幾個月，消費者甚至請假來做協調，但消費者什麼都沒有得到，北市消保官毫無作為，蛙蛙文創公司在去年老早就跟受害消費者協調還款還貨，但是這只是拖延戰術，受害民眾依然拿不到任何退款。

陳怡君還說，老早就請受害者去警局報案，警局卻拿出消保官的消費爭議新聞稿，拒絕讓民眾報案；陳質疑，消保官先入為主帶風向是消費爭議，無疑就是在替蛙蛙文創公司解套。

受害的蔡先生指出，公司透過團購購買口罩，有成人也有小朋友的大約10箱，目前頃向退款，有些同事有跟親朋好友集資購買，還有同事替親友代墊，但現在拿不到口罩，都要自己先墊。

(中時 )