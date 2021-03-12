「房價不是壽險資金炒高的！」壽險公會12日以「四不」，駁斥外界指責金融壽險資金是炒房主力的說法，一是壽險買地10年內不得出售移轉，沒有短期炒作房產可能；二保險業不得對外借款，不可能向銀行借貸炒房；三壽險是長期投資商辦大樓或商務出租住宅，以收取租金為主，不可能短期買賣獲利。

第四是壽險握有的不動產以投資與開發為主，在全台各地打造全新商辦大樓、商場、飯店、物流中心，有助促進各地方經濟發展，若打壓商用不動產投資，將不利經濟發展。

2020年底總資產已破31.7兆元的壽險資金，為了支應承諾保戶的保單利率，會將收取的保費進行各項投資，賺取投資報酬率，主要投資項目除了各國公債、金融債、公司債、股票、基金外，就是放款與投資不動產，到去年底壽險業帳上投資性不動產達1兆3,532億元，但其中有數千億元以上是多年投資的增值金額。

壽險早期的確有投資素地、興建住宅出售，但因社會批評金融資金助漲房價，金管會在2012年祭出不動產投資六大限令，其中，保險資金投資素地，10年內不得移轉出售，投資商辦5年內不得轉售等，且要求取得不動產兩年內要開發且有收益，若長期養地，將被金管會開罰、限期出售。

壽險公會12日即是針對外界批評政府打炒房，應打金融保險業提出四不聲明，強調壽險資金已不可能短期購入土地、蓋豪宅、炒房等，其次是外界指壽險公司與銀行談好較高成數的房貸，去買地、投資，但保險法明訂，保險業不得對外借款，不可能出現壽險公司向銀行借錢買地的情況。

第三是外界引用內政部統計，非不動產及營建工程業法人擁有多戶住宅比例不低，與金融服務業、保險業持有較多住宅有關，壽險公會強調，即便壽險公司現在握有住宅型不動產，也多是長期出租的商務住宅，或作當地營業單位辦公之用，不是以短期出售為目的。

第四就是大型壽險公司近年大量在淡水、桃園、新竹、台中、台南、高雄等地區，購置土地蓋商辦、大型商場、倉儲中心、教育中心等，壽險公會強調有利地方經濟發展，若打壓此類商用不動產，將無助經濟。

(工商 )