高雄一名張姓男子，24年前妻子過世後，擔任保全、粗工撫養子女，小孩唸到大學畢業後，便離開家裡沒再與父親見面，而張男年紀漸大，多種慢性疾病纏身，生活頓時陷入困難，有時甚至一天僅吃一餐，因此決定提告子女，要求付生活費撫養父親。

張男表示，當年妻子過世時，兩個小孩分別才小學一年級、與三年級，自己從事保全等工作，將小孩扶養長大，未料他們大學畢業後，就離開家裡，與子女長達8年沒有見面。自己則罹患糖尿病、高血壓、腳麻痺等慢性病，生活過得相當辛苦。

除了受疾病所苦，張男年紀也大，無法繼續工作，不僅房租繳不起，連吃一餐都有問題，先前可以領取的3731元社會補助也被取消，生活困頓才決定提告子女。

法院審理此案時，雖然兩名子女都沒有出庭，不過經調查張男的兩個孩子收入，大兒子最近2年的年收入為62萬至83萬元，女兒年收則為38萬元，兩人是有能力撫養父親，因此判決兩人每一個月，應各自付1萬837元的扶養費給父親，全案仍可抗告。

(中時新聞網)