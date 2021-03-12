38歲大陸女星李小璐早年有「史上最年輕金馬影后」殊榮，2017年底她和饒舌歌手PG One鬧出夜宿風波，賈乃亮2019年才發聲明認離婚。最近李小璐傳有新歡，對象是有大陸首席婚禮司儀之稱的馬智宇，昨(11日)李小璐打破沉默，分享到馬智宇夫妻家探望寶寶的照片，強調：「美好生活多一些美好，心裡也要充滿正能量和陽光」，否認謠言。

李小璐16歲時就獲得金馬獎最佳女主角獎，前途原本看漲，2012年她和帥氣的賈乃亮結婚，郎才女貌的婚姻讓人稱羨，兩人還育有一名可愛女兒甜馨，一家三口可說是幸福模範，未料2017年底李小璐被爆和PG One過從甚密，兩人原本不認，2019年親密片瘋傳，才讓李小璐和賈乃亮簽字結束婚姻。

李小璐分享去馬智宇家探望寶寶照片。（圖／翻攝自李小璐Super璐微博）

去年底李小璐受訪，先前網上常傳她與PG One藕斷絲連，還有一說指她跟賈乃亮已經秘密復合，李小璐趁機親口回應感情現狀，直言：「沒有沒有沒有，完全沒有」，「我的感情就是甜馨」，不願多談，強調：「我說出來的只會被看成八卦。我覺得每個人你要過好自己的人生，就是你有自己的感悟，因為你的人生永遠不會跟別人去重疊。」

李小璐發文。（圖／翻攝自李小璐Super璐微博）

大陸首席婚禮司儀馬智宇2006年參加歌唱節目出道，近日在微博分享和李小璐滑雪合影，他親密稱呼女方為「小美璐」，引來網友狂猜是李小璐的新男友，昨李小璐親自解謎，說：「來看好朋友的寶寶，好久沒有抱到這麼小的寶貝」，「娜莎終於要出月子了，這樣就可以和娜莎智宇他們兩口子一起去滑雪和春遊了」，間接解釋馬智宇有另一半，只是太太之前在坐月子，才沒跟他們一起去滑雪，馬智宇也同步曬出合影，解釋：「璐來家裡，看我兒子」，撇清緋聞。

(中時新聞網)