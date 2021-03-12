路透社披露，中國大陸京東集團(JD.com)正商議，將以至少15億美元價格，收購國金證券(Sinolink Securities)部分或全部股權。京東的目的很簡單，就是希望能加強本身所缺的證券方面業務。同時，消息一傳到股市，國金證股價也應聲飆升，從平盤以下位置，頓時拉至亮燈漲停。

據傳，這家電子商務巨擘，欲從國金證最大股東涌金集團（Yongjin Group）手中收購持股。若順利成功，這將是中國大陸45兆美元規模金融市場中，最大一樁金融業併購案。

路透社初略得知，若京東拿下國金證，就不需再委託它家證券機構，來處理自己線上相關金融業務。也就是肥水不落外人田的概念，錢在自己集團內滾，不要外流給它人。

獲悉，此收購案已於2020年下半年開始著手進行。這家全中國大陸第二大的電子商務業者，欲購買涌金集團部分或全部27％國金證股份。

經路透社計算，以10日收盤價來說，國金證市值約為390億元人民幣，大概是60億美元，那27％股權就值100億元人民幣左右。

儘管中國大陸政府正打壓此類相關收購案，不過當地科技相關企業都希望能擴充其金融服務項目。因為，這就是現今市場一種主流趨勢。

京東的核心業務電子商務，是集團主要營收來源。因目前僅拿到少數金融業務服務許可證，主要提供民眾貸款與理財產品等線上金融服務。

因為中國大陸股市蓬勃發展，礙於缺乏相關人才，經驗甚至證照的京東，就只能在一旁猛嚥口水，無法大展拳腳。

國金證券據官方資料顯示2019年營收，還擠不進中國大陸排名前20名同業內。這家總部位於成都的券商，業務有股票相關服務，承銷，債券，財務諮詢與財富管理。

中國最大的兩家科技業者，阿里巴巴與騰訊，兩者都持有中國大陸數一數二的投資銀行中國國際金融公司(CICC)股份。阿里巴巴甚至還投資大型券商，像是華泰證券(Huatai Securities)，而騰訊則是香港線上券商富途控股(Futu Holdings)背後金主。

根據倫敦證交所所有的數據資料公司Refinitiv，到目前為止，京東僅在金融產業完成兩樁交易：一個是2016年買入億信資本，專注於線上汽車融資業務。另一筆則是，2018年的中國太平保險。

不過，京東與涌金股權收購談判，尚在初期階段。因八字還沒一撇，顧可能隨時有變故。

至於國金證券表示，此報導不實，公司將發布正式公告。

(時報資訊)