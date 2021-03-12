美國公仔收藏品製造商Funko去年第四季績表現出色，營收與獲利均優於市場預期，顯示這場全球大流行病並澆熄公仔迷的熱情，受此激勵，Funko周四盤後股價大漲逾12%，報17.18美元。

受科技股普遍大漲帶動，在周四一般交易時段，Funko股價收漲6.09%，報15.33美元。

受惠於「曼達洛人」（The Mandalorian）商品與該公司的Loungefly潮牌包銷售增長，Funko去年第四季淨營收年增6%，為2.265億美元，遠超出市場預期的1.957億美元。

淨利為1490億美元，扭轉2019年同期的虧損。

經調整後每股盈餘為29美分，優於市場預期的14美分。

Funko大部分的增長來自於美國市場，其美國銷售額暴增18%，達到1.71億美元，創下歷來新高。

上季包括背包、錢包皮夾與T-shirt等非公仔產品的淨營收年增 30%。此外，旗下Loungefly品牌產品營收大幅成長51%。

Funko對未來深具信心，預估2021年全年營收將成長25%～30%。

(時報資訊)