嘉義縣沿海牡蠣養殖量位居全台之冠，占整體年產量約42.2％，為方便蚵筏作業，會在沿岸設置吊蚵機，但東石舊港等處的吊蚵機及作業平台老舊，急需更新，在立委蔡易餘、嘉義縣議員姜梅紅等多方民意代表爭取下，獲中央核定補助3600萬元，協助吊蚵機與蚵架作業平台新建及改善。

嘉義縣東石鄉、布袋鎮盛產牡蠣，每天接近中午，一早出海作業的蚵筏陸續靠岸，蚵農利用碼頭上的吊蚵機進行起卸作業，車輛可直接開至吊蚵機旁裝載，再運出港區。

由於不少吊蚵機及蚵架作業平台，因老舊無法使用，影響作業順暢度，以東石舊港為例，因港內淤沙嚴重，每逢退潮時，漁筏無法停泊，岸上3座吊蚵機中，僅遠離內陸的1座能使用。

2年前蔡易餘、姜梅紅、東石鄉民代表會主席黃東岳及代表徐明勳等人接獲鄉親反映後，邀集相關單位會勘，嘉義縣政府積極向漁業署爭取補助款，近期獲中央核定補助3600萬元。

此外，加上縣府自籌配合款400萬元，總計4000萬元將在東石舊港增設2座吊蚵機及蚵架作業平台；網寮漁港增設1座吊蚵機；朴子溪出口設蚵架作業平台；塭港第二漁港執行蚵架作業平台改善工程；鰲鼓漁港進行吊蚵機改善工程。

嘉義縣政府農業處漁業科表示，目前將先著手進行基本設計及細部設計工作，預計6月完成設計及工程預算書圖，並辦理發包，預計在今年底前完工。

(中時 )