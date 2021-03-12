湖南公園是地方重要的活動場所，然而10年來的年久失修，部分庭園磚破損，矮牆崩壞，去年由新北市議員蔡淑君會勘改善，區公所近期改造完成，適逢植樹節，公所栽種11株阿勃勒和8000株灌木，打造阿勃勒黃金樹廊。(戴上容攝)

林口湖南里有多達2萬多名人口，是全國最大里，里內湖南公園是地方重要的活動場所，然而10年來的年久失修，部分庭園磚破損，矮牆崩壞，去年由新北市議員蔡淑君會勘改善，區公所近期改造完成，適逢植樹節，公所栽種11株阿勃勒和8000株灌木，打造阿勃勒黃金樹廊。

市議員蔡淑君表示，湖南里為全國第一大里，統計截至今年1月已達2萬7004人，湖南公園面積約2039.89平方公尺，一旁的活動中心經常舉辦多樣化課程，是地方重要的據點，在年久失修下，公園內部分庭園磚破損、矮牆崩壞，影響民眾安全，去年底她協調區公所與市府景觀處等單位，改善活動中心旁公園環境。

湖南里長黃清龍指出，湖南活動中心是里內唯一活動中心，活動中心及公園使用率極高，感謝地方通力合作，讓公園增加許多設施提供里民使用，讓公園煥然一新，提供里民從事休閒運動方便的場所，未來會號召環保志工認養維護，呼籲民眾共同愛惜環境。

林口區長藍品畯說明，公所去年起開闢花圃、改善矮牆、步道，並增設體健設施如單槓、滑步機，以及溜滑梯、搖搖馬等兒童遊戲設施，另外搭配市府景觀處種植阿勃勒、桂花、仙丹及紫嬌等植栽，適逢植樹節，近期種下11株阿勃勒，以及8000株灌木，打造林口區的黃金樹廊。

(中時 )