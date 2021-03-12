購買鳳梨已成全民運動，立委周春米協助果農促銷，更媒合醫界與商界認購，經統計，數量已達6000箱、約60公噸，其中從事廢紙回收業務的公司董座曾秋聯以個人名義認購1000箱，以實際行動力挺農友。

周春米指出，3月初在立院舉辦屏東鳳梨推銷活動後，就有許多企業、社團，頻頻詢問是否有鳳梨訂購管道，顯然這段期間台灣從政府到民間，從團體到個人，都盡自己所能，盼協助鳳梨認購或加工銷售。

截至目前屏東鳳梨外銷即將超越4000公噸，出口產值高達1億元，內銷訂單更是暢旺，周春米認為，透過此次認購活動，能為即將到來的盛產期暖身，可望號召更多企業一起投入，藉由消費與食用鳳梨，協助辛苦農民。

曾秋聯不捨地說，當鳳梨禁銷大陸消息一出，擔心供過於求可能造成的崩盤，因為祖父也從事農務，知道耕作辛苦，每天要忍受風吹日曬，賺取微薄收入，若因外在因素干擾，還可能血本無歸，所以決定站出來認購，幫農民加油打氣。

屏縣府農業處長鄭永裕說，60噸鳳梨數量等於10個貨櫃，約是3甲地收成，目前來看這次鳳梨風波短期會有衝擊，所幸全民力挺，未來則會透過貿易布局全球，避免把雞蛋放在同一籃子裡。

周春米強調，提供農民更好種植環境、建立完備輔導制度、改良鮮甜美味果實及開發具潛力國際市場，這4個面向是農委會應該積極推動的方向；不過看到從先前蓮霧寒害到此次鳳梨出口禁銷事件，農民不會是自己面對天災人禍，她呼籲大家一起買鳳梨，作伙挺農民。

(中時 )